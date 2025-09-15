Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 12:11

Российские войска освободили село в Запорожской области

ВС России освободили Ольговское в Запорожской области

Вооруженные силы РФ освободили село Ольговское в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. Операцию провели военнослужащие группировки «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области, — сказано в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные расширяют буферную зону в Днепропетровской области после освобождения юга республики. По его словам, за минувшую неделю ВС РФ взяли населенные пункты Хорошее, Новопетровское и Сосновка. Что касается Красноармейского (Покровского) направления, то сейчас основные боестолкновения происходят в районе населенных пунктов Родинское и Удачное, добавил Пушилин.

В Минобороны между тем сообщили, что операторы БПЛА Южной группировки войск ВС РФ уничтожили антенны спутниковой связи Starlink украинской армии. Кроме того, военнослужащие сорвали попытку ротации подразделений противника на Константиновском направлении в ДНР.

