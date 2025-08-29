Бойцы оставили украинских солдат без Starlink и сорвали попытку ротации

Операторы беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск Вооруженных сил России уничтожили антенны спутниковой связи Starlink украинской армии, сообщили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, военнослужащие сорвали попытку ротации подразделений противника на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

В ДНР на Константиновском направлении операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности пресечена попытка ротации и уничтожена антенна Starlink, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе Константиновки военнослужащие заметили боевую машину пехоты 100-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Получив координаты цели, расчет ударных FPV-дронов уничтожил транспортное средство.

Ранее гвардии рядовой Денис Желтков поразил несколько ключевых целей, а затем обезвредил украинский беспилотник, угрожавший его орудию. Его действия позволили сохранить расчет и технику, нанеся значительный урон противнику.