Российский артиллерист сровнял с землей позицию ВСУ МО: наводчик Желтков уничтожил гаубицу, склад и до 10 бойцов ВСУ в зоне СВО

Гвардии рядовой Денис Желтков поразил несколько ключевых целей, а затем обезвредил беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, угрожавший его орудию, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Его действия позволили сохранить расчет и технику, нанеся значительный урон противнику.

В ходе боевой задачи огневая позиция артиллериста подверглась обстрелу. Рядовой Желтков быстро сориентировался и вступил в контрбатарейную борьбу. Благодаря его быстрым и точным действиям была подавлена вражеская позиция. После этого артиллерист обнаружил БПЛА и уничтожил его из автомата.

Огонь самоходной гаубицы подавил огневую позицию противника. В результате были уничтожены самоходная гаубица, склад боеприпасов, грузовик с боеприпасами и до десяти украинских боевиков, — говорится в сообщении военного ведомства.

Отдельно в министерстве отметили профессионализм сержанта Александра Щелкова. Его действия позволили обезвредить минное поле и обеспечить продвижение российских подразделений.

Ранее Минобороны РФ информировало, что российские системы противовоздушной обороны за три часа работы вечером 29 августа нейтрализовали 19 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Воздушные цели были уничтожены или перехвачены над территорией шести субъектов.