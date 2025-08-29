День знаний — 2025
29 августа 2025 в 01:12

Российские силы сбили 19 БПЛА за три часа

Минобороны РФ: силы ПВО сбили 19 украинских дронов над шестью регионами страны

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны за три часа работы вечером 29 августа нейтрализовали 19 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Воздушные цели были уничтожены или перехвачены над территорией шести субъектов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

С 21:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — указано в сообщении.

Наибольшее количество дронов было нейтрализовано над Брянской областью (10 единиц). Далее следуют Ростовская область (четыре дрона) и Тульская область (два дрона). По одному БПЛА ликвидировано над Орловской и Курской областями, а также Республикой Крым.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили пять украинских дронов над Курской и Брянской областями, а также над Черным морем. В Минобороны России отметили, что атаки Вооруженных сил Украины были отражены в течение полутора часов — с 19:30 до 21:00 по московскому времени.

До этого стало известно, что российские силы ПВО за минувшие сутки сбили вражеский истребитель Су-27, который стал 666-м уничтоженным самолетом ВСУ с начала проведения спецоперации на Украине. Вместе с ним было уничтожено две авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

БПЛА
ПВО
Минобороны РФ
атаки
