Российские силы сбили 19 БПЛА за три часа

Российские системы противовоздушной обороны за три часа работы вечером 29 августа нейтрализовали 19 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Воздушные цели были уничтожены или перехвачены над территорией шести субъектов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
С 21:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — указано в сообщении.
Наибольшее количество дронов было нейтрализовано над Брянской областью (10 единиц). Далее следуют Ростовская область (четыре дрона) и Тульская область (два дрона). По одному БПЛА ликвидировано над Орловской и Курской областями, а также Республикой Крым.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили пять украинских дронов над Курской и Брянской областями, а также над Черным морем. В Минобороны России отметили, что атаки Вооруженных сил Украины были отражены в течение полутора часов — с 19:30 до 21:00 по московскому времени.
До этого стало известно, что российские силы ПВО за минувшие сутки сбили вражеский истребитель Су-27, который стал 666-м уничтоженным самолетом ВСУ с начала проведения спецоперации на Украине. Вместе с ним было уничтожено две авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.