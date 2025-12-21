Пахнет праздником: домашнее имбирное печенье — простой рецепт к чаю

Отправляемся в волшебное гастропутешествие! Рецепт домашнего имбирного печенья — на NEWS.ru.

В миске смешиваем 100 граммов душистого сливочного масла и 100 граммов темного сахара. К ним добавляем 3 столовые ложки золотистого меда, 1 яичко и щепотку соли.

А теперь настал час главного колдовства — создаем волшебную пудру специй. Смешиваем 2 чайные ложки дерзкого молотого имбиря (он даст ту самую пикантную искру), 1 чайную ложку сладкой корицы, 1 чайную ложку гвоздики и половину чайной ложки мускатного ореха. Хорошенько перемешиваем. Этим магическим составом заряжаем 300 граммов просеянной муки, в которую уже добавлена чайная ложка разрыхлителя.

Раскатываем в пласт, вырезаем звезды, елочки, человечков. Согласно рецепту, имбирное печенье выпекаем 10–12 минут при 180 градусах до появления легкого загара. Вот и приготовили вкусное к чаю! От этого запаха сразу хочется зажечь гирлянды и достать самый красивый свитер!

