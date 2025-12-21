Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 07:26

Пахнет праздником: домашнее имбирное печенье — простой рецепт к чаю

Пахнет праздником: домашнее имбирное печенье. Простой рецепт к чаю Пахнет праздником: домашнее имбирное печенье. Простой рецепт к чаю Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Отправляемся в волшебное гастропутешествие! Рецепт домашнего имбирного печенья — на NEWS.ru.

В миске смешиваем 100 граммов душистого сливочного масла и 100 граммов темного сахара. К ним добавляем 3 столовые ложки золотистого меда, 1 яичко и щепотку соли.

А теперь настал час главного колдовства — создаем волшебную пудру специй. Смешиваем 2 чайные ложки дерзкого молотого имбиря (он даст ту самую пикантную искру), 1 чайную ложку сладкой корицы, 1 чайную ложку гвоздики и половину чайной ложки мускатного ореха. Хорошенько перемешиваем. Этим магическим составом заряжаем 300 граммов просеянной муки, в которую уже добавлена чайная ложка разрыхлителя.

Раскатываем в пласт, вырезаем звезды, елочки, человечков. Согласно рецепту, имбирное печенье выпекаем 10–12 минут при 180 градусах до появления легкого загара. Вот и приготовили вкусное к чаю! От этого запаха сразу хочется зажечь гирлянды и достать самый красивый свитер!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт закуски с курицей и кукурузой.

Читайте также
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 декабря 2025 года
Семья и жизнь
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 декабря 2025 года
Как сказать: «Я не пью!» Учимся отказываться от вредных предложений
Семья и жизнь
Как сказать: «Я не пью!» Учимся отказываться от вредных предложений
Нежный торт без духовки к празднику: как из ряженки, груш и печенья сделать эффектный десерт без лишних хлопот
Общество
Нежный торт без духовки к празднику: как из ряженки, груш и печенья сделать эффектный десерт без лишних хлопот
Лучше пирожных! Тарталетки «Сладкий север» — сладость за 10 минут
Семья и жизнь
Лучше пирожных! Тарталетки «Сладкий север» — сладость за 10 минут
Захарова призналась, что следит за судьбой пекарни «Машенька»
Власть
Захарова призналась, что следит за судьбой пекарни «Машенька»
общество
кулинария
выпечка
рецепты
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Японии потратят баснословную сумму на создание собственного ИИ
В КНР зафиксирован рекордный объем добычи нефти на крупнейшем месторождении
В возрасте 80 лет скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Когда лучше покупать смартфон со скидкой: до Нового года или в январе
Саботаж приказов, истощение ВСУ в Димитрове: новости СВО к утру 21 декабря
Группа бойцов ВСУ вместе с командиром добровольно сложила оружие под Сумами
В одном из регионов России отключат радио и телевидение
Кровавая перестрелка произошла в ЮАР
Выявлены страны-лидеры по числу победителей в лотерее грин-карт
Испанцы начали искать альтернативную информацию на фоне жесткой цензуры
Стало известно, какая картина висит на стене в кабинете Путина
В РАН раскрыли, когда ожидается пик заболеваемости гонконгским гриппом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 декабря: инфографика
Камбэк на бабушкину кухню: рецепт песочного печенья из детства
Полиция ищет четверых детей, которые не вернулись с прогулки
Пахнет праздником: домашнее имбирное печенье — простой рецепт к чаю
Цитрусовое чудо: мандариновый рулет за 30 минут — десерт на Новый год
Над Россией сбили три украинских БПЛА за ночь
На Западе призвали воспринять всерьез предупреждение Путина о Калининграде
Водитель школьного автобуса потерял работу из-за прослушивания речи Путина
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.