В Японии потратят баснословную сумму на создание собственного ИИ Yomiuri: власти Японии потратят 3 трлн иен на создание национальной модели ИИ

Власти Японии совместно с частным сектором планируют потратить порядка 3 трлн иен (1,5 трлн рублей) на создание национальной модели искусственного интеллекта, сообщает газета Yomiuri. По ее информации, в разработке примут участие более 10 местных компаний, в том числе такой гигант, как SoftBank.

Предполагается, что правительство страны возьмет на себя примерно треть расходов, при этом остальные средства предстоит инвестировать частным фирмам. Разработка собственного ИИ в Японии начнется в 2026 году и будет предусматривать строительство новейших дата-центров.

Ранее китайские ученые разработали полностью оптический вычислительный чип LightGen для крупномасштабной генерации изображений и видео. Чип может выполнять множество задач, включая семантическую генерацию изображений высокого разрешения, 3D-генерацию и генерацию видео высокой четкости.

До этого компания OpenAI представила модель GPT Image 1.5 для генерации изображений. Новинка, которая позволяет работать с иллюстрациями, позиционируется как ответ Nano Banana Pro от Google. Пользователи могут добавлять, удалять и изменять отдельные объекты без нарушения освещения, композиции и внешнего вида персонажей.