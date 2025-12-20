Суши-боллы для ленивых гурманов: готовлю закуску в японском стиле — и обычный ужин становится праздничным

Ищете оригинальную закуску для вечеринки? Эти шарики съедаются в один укус, не пачкают руки и выглядят очень стильно. Они одинаково хороши и как холодная закуска, и как горячее блюдо.

Вареный рис смешиваю с небольшим количеством соевого соуса. 6 крабовых палочек мелко нарезаю и смешиваю с 1 ст. л. творожного сыра, 100 г тертого сыра и 2 ст. л. икры-пасты.

Из риса формирую небольшие лепешки. В центр каждой выкладываю начинку из крабовой смеси и аккуратно формирую шарики, полностью закрывая начинку рисом. Каждый шарик обваливаю в измельченных листах нори, затем в 2 взбитых яйцах, и наконец, в панировочных сухарях. Обжариваю в разогретом масле до золотистой хрустящей корочки со всех сторон.

