На Западе обратились к Зеленскому после одного предложения Путина

На Западе обратились к Зеленскому после одного предложения Путина Политик Мема призвал Зеленского провести выборы после заявления Путина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует провести выборы после соответствующего заявления российского лидера Владимира Путина, отметил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его мнению, это могло бы стать первым шагом к завершению конфликта.

Зеленскому следует провести новые выборы и принять предложение о прекращении огня. Это могло бы стать первым шагом к прекращению этого конфликта, — подчеркнул Мема.

Ранее Путин заявил, что Россия готова подумать над обеспечением безопасности на выборах на Украине. Глава государства подтвердил, что ВС РФ в это время также могут подумать о том, чтобы не наносить удары вглубь страны. Он также отметил, что если Киев хочет использовать выборы только для остановки наступательного порыва ВС России, то это неправильный ход.

Зампред ЦИК Украины Сергей Дубовик между тем сообщил, что самый оптимальный срок подготовки к украинским выборам составляет полгода. По его словам, избирательные участки в целом находятся в удовлетворительном состоянии.