Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 09:05

На Западе обратились к Зеленскому после одного предложения Путина

Политик Мема призвал Зеленского провести выборы после заявления Путина

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует провести выборы после соответствующего заявления российского лидера Владимира Путина, отметил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его мнению, это могло бы стать первым шагом к завершению конфликта.

Зеленскому следует провести новые выборы и принять предложение о прекращении огня. Это могло бы стать первым шагом к прекращению этого конфликта, — подчеркнул Мема.

Ранее Путин заявил, что Россия готова подумать над обеспечением безопасности на выборах на Украине. Глава государства подтвердил, что ВС РФ в это время также могут подумать о том, чтобы не наносить удары вглубь страны. Он также отметил, что если Киев хочет использовать выборы только для остановки наступательного порыва ВС России, то это неправильный ход.

Зампред ЦИК Украины Сергей Дубовик между тем сообщил, что самый оптимальный срок подготовки к украинским выборам составляет полгода. По его словам, избирательные участки в целом находятся в удовлетворительном состоянии.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина
выборы
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина убила двух бывших мужей за день
Пьяная петербурженка очнулась в карете скорой помощи и напала на фельдшера
Названо неожиданное блюдо для идеального зимнего завтрака
Россия планирует запустить прямые авиарейсы с одной курортной страной
Встреча с другом по переписке закончилась жестоким избиением и кражей
Мошенники придумали новую схему с доставкой новогодних подарков
В Кремле раскрыли одну деталь в графике Путина на следующей неделе
Появились новые подробности дела о хищении на фортификациях под Брянском
Дочь Очир-Горяева рассказала, как Герой России относится к своим бойцам
В МИД России раскрыли, как атаки БПЛА ВСУ отражаются на мирных переговорах
На Западе обратились к Зеленскому после одного предложения Путина
Во Франции усилили охрану улиток и устриц
22 декабря — День энергетика: праздник тех, кто дарит нам свет
Золотой костюм Киркорова или корсет Алсу: в чем встречать Новый год — 2026
Женщина перепутала номер в отеле и была изнасилована
Омбудсмен раскрыл, сколько граждан погибло за год в Херсонской области
Российский постпред объяснил, что последует за конфискацией активов
Банки в России стали проверять родственную связь при крупных переводах
Украинские солдаты бегут из Вильчи мелкими группами
Посол Малайзии назвал россиянам места для посещения в стране
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.