Мужчины пришли кататься на аттракционах и превратились в «летучих мышей» Двое посетителей застряли вниз головой на аттракционе в Техасе

Двое посетителей тематического парка в Техасе провели более получаса, вися вниз головой на высоте свыше 30 метров после внезапной остановки новых американских горок, сообщает местный телеканал KXAN-TV. 24-летний Мэтью Канту и 20-летний Николас Санчес оказались в ловушке на аттракционе Circuit Breaker, который остановился во время первого спуска.

Свидетели и родственники пострадавших заявляли, что сотрудники парка медлили с помощью и давали противоречивые объяснения. В администрации заявили, что остановка произошла из-за сработавшего аварийного датчика, выразили сожаление и отметили, что подобный инцидент произошел впервые за 25 тыс. прокатившихся посетителей.

Ранее 20 человек провели девять часов, заблокированные в кабинках колеса обозрения в Осаке после удара молнии. Для их спасения прибывшие пожарные расчеты вручную прокручивали конструкцию, а чтобы эвакуировать остальных, использовались специальные лестницы.

Кроме того, в Австралии произошло падение туристов с зиплайна с высоты порядка 25 метров. Несмотря на то, что инцидент случился на аттракционе Jungle Surfing Canopy Tours в Квинсленде еще осенью 2019 года, первое судебное заседание по данному делу состоялось лишь 11 декабря 2025 года.