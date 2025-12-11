Мужчина умер, сорвавшись с зиплайна The Guardian: туристы упали с 25-метрового зиплайна в Австралии

В Австралии туристы сорвались с зиплайна с высоты 20–25 метров, передает издание The Guardian. Инцидент произошел на аттракционе Jungle Surfing Canopy Tours в Квинсленде осенью 2019 года, однако предварительное слушание по делу состоялось только 11 декабря 2025 года.

Согласно судебным материалам, мужчина, Дин Сандерсон, погиб при падении, а его жена Шеннон получила переломы ребер и лопатки. Адвокат Эйприл Фриман заявила, что причиной инцидента стало ненадежное крепление зиплайна, на что указывали экспертные заключения.

