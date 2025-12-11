Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 21:13

Мужчина умер, сорвавшись с зиплайна

The Guardian: туристы упали с 25-метрового зиплайна в Австралии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Австралии туристы сорвались с зиплайна с высоты 20–25 метров, передает издание The Guardian. Инцидент произошел на аттракционе Jungle Surfing Canopy Tours в Квинсленде осенью 2019 года, однако предварительное слушание по делу состоялось только 11 декабря 2025 года.

Согласно судебным материалам, мужчина, Дин Сандерсон, погиб при падении, а его жена Шеннон получила переломы ребер и лопатки. Адвокат Эйприл Фриман заявила, что причиной инцидента стало ненадежное крепление зиплайна, на что указывали экспертные заключения.

Тем временем житель Санкт-Петербурга получил серьезные травмы, пытаясь покорить 10-метровую новогоднюю елку. Он был доставлен в медицинское учреждение с открытым переломом левого бедра и сломанными лодыжками.

Ранее в японской Осаке 20 человек застряли на колесе обозрения из-за удара молнии. Они провели девять часов в кабинках аттракциона. Специальные бригады стали вручную крутить колесо, чтобы вызволить оттуда людей. Благодаря этому удалось спасти часть посетителей. Остальных вытащили из колеса обозрения с помощью пожарных лестниц.

