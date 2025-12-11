Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянин угодил в больницу после попытки забраться на елку

Житель Петербурга получил переломы конечностей после попытки залезть на елку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Санкт-Петербурга получил серьезные травмы, пытаясь покорить 10-метровую новогоднюю елку, сообщили в пресс-службе Елизаветинской больницы. Он был доставлен в медицинское учреждение с открытым переломом левого бедра и сломанными лодыжками.

Пострадавший рассказал, что пытался достать главное украшение, но переоценил свои возможности. Медики были вынуждены срочно провести операцию.

У пациента также был обнаружен тромбоз травмированной ноги. После устранения угрозы отрыва тромба медики проведут операцию для восстановления костных структур. Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное.

Ранее житель Стерлитамака получил серьезную травму во время катания на водных горках в Турции. Мужчина отправился с детьми на водные аттракционы в Анталье, где при спуске с горки получил перелом шеи. После происшествия пострадавшему была проведена срочная операция.

До этого в Санкт-Петербурге молодой руфер получил перелом копчика и поясницы после падения с купола базилики Святой Екатерины. Инцидент произошел во время съемки экстремального видео, когда у мужчины оборвался канат при спуске. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью.

