28 октября 2025 в 10:40

Россиянин получил страшную травму на водных горках в Турции

Житель Стерлитамака сломал шею во время катания на водных горках в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Стерлитамака получил перелом шеи во время катания на водных горках в Турции, сообщает Telegram-канал Mash Batash со ссылкой на родственника пострадавшего. Мужчина прибыл на отдых в Анталью вместе с членами своей семьи.

В первый день пребывания он отправился с детьми на водные аттракционы, где при спуске получил серьезную травму. После происшествия Айдару провели срочную операцию. В настоящее время он продолжает находиться в турецкой больнице. Его родственники занимаются организацией возвращения пациента в Уфу.

Ранее в турецком городе Эрзинджан погиб гражданин России, управлявший мотоциклом. 40-летний мужчина передвигался в составе группы друзей, когда на новой окружной трассе Эрзинджан — Сивас произошло столкновение с дорожным ограждением. От сильного удара мотоциклиста выбросило с проезжей части, в результате чего он лишился ноги. Российского гражданина доставили в учебно-исследовательскую больницу имени Менгюджека Гази, но медицинские работники не смогли спасти ему жизнь.

До этого британская гражданка сообщила о шантаже со стороны турецких медиков, когда ее 64-летний отец Джон Кирни находился в больнице после серьезного ДТП. По словам женщины, врачи потребовали у нее донорскую почку в качестве условия для продолжения лечения пациента.

