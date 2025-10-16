Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 10:37

Женщина обвинила врачей в шантаже во время лечения ее отца в Турции

Daily Mail: турецкие врачи потребовали у британки почку за жизнь ее отца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Британка заявила, что столкнулась с шантажом со стороны турецких врачей, когда ее 64-летний отец Джон Кирни находился в больнице после тяжелой аварии, сообщает Daily Mail. По словам женщины, медики потребовали отдать им ее почку, чтобы продлить жизнь пациента.

Британский турист отдыхал в Ичмелере вместе с друзьями и подругой Шейлой. 30 сентября мужчина арендовал скутер и отправился кататься по городу без шлема. По пути он попал в серьезное ДТП и с тяжелой травмой головы был доставлен в больницу Муглы. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг и подключили пострадавшего к аппарату искусственной вентиляции легких.

Его 35-летней дочери Джоанне медики сообщили, что оперативное вмешательство невозможно из-за выраженного отека мозга — операция могла привести к смерти. 13 октября врачи заявили, что анализы показали ухудшение состояния, и приняли решение отключить Кирни от аппарата ИВЛ. Чтобы сохранить жизнь отцу, родственнице якобы предложили «продлить» его существование в обмен на ее почку.

По словам Джоанны, на нее оказали серьезное давление, и она согласилась на передачу органа, однако уже на следующее утро врач сообщил, что он «недостаточно хорош», и предложил женщине попрощаться с отцом.

Это было ужасно. Они спрашивали, хочу ли я увидеть лицо моего отца, после того, как они засунули его в холодильную камеру, — сказала гражданка Великобритании.

Страховая компания согласилась оплатить расходы на транспортировку тела обратно на родину. Однако семья Кирни вынуждена самостоятельно покрывать стоимость двухнедельного пребывания в турецкой больнице и сейчас собирает средства на эти цели.

Ранее стало известно, что мать четверых детей из британского города Грейвзенд, 69-летняя Ширли Бартрам, потеряла пальцы на руках и ногах после того, как ее выписали из больницы с симптомами сепсиса. Изначально пенсионерку госпитализировали с подозрением на почечную инфекцию, но уже через несколько часов ей выписали таблетки и отправили лечиться домой.

Турция
шантаж
врачи
Великобритания
