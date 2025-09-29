У женщины отвалились пальцы на руках и ногах после визита к врачу

Мать четверых детей из британского города Грейвзенд, 69-летняя Ширли Бартрам, потеряла пальцы на руках и ногах после того, как ее выписали из больницы с симптомами сепсиса, сообщает Mirror. Изначально пенсионерку госпитализировали с подозрением на почечную инфекцию, но уже через несколько часов ей выписали таблетки и отправили лечиться домой.

Состояние Ширли быстро ухудшилось, и женщину снова отвезли в больницу, где ее ввели в искусственную кому на четыре недели, — говорится в статье.

После пробуждения ткани конечностей начали отмирать — пальцы рук и ног почернели и постепенно отвалились. Сейчас у Ширли сохранилось лишь четыре пальца на обеих руках: безымянный палец и мизинец на правой руке, указательный и мизинец — на правой. Проблемы начались и с ногами: кости стоп деформировались, и пострадавшая теперь учится ходить заново.

Бывшая сиделка, ранее самостоятельная, теперь не может держать ручку, застегивать пуговицы или подниматься по лестнице без помощи дочери. Она убеждена, что настолько серьезных последствий можно было избежать, если бы медики проявили больше внимания во время ее первого визита в больницу. Ширли обратилась к адвокатам за помощью в расследовании возможной халатности врачей.

