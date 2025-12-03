Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Китае «бабушка-зомби» встала из гроба и пошла искать еду

Mirror: в Китае 95-летняя Ли Сюфэн «воскресла» через шесть дней после смерти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В китайской провинции Гуанси 95-летняя Ли Сюфэн пришла в себя через шесть дней после того, как соседи ошибочно приняли ее за умершую, сообщает Mirror. Женщина самостоятельно открыла крышку гроба и отправилась готовить еду.

Соседи сообщили, что женщина была найдена без сознания Чэнем Цинваном, который предположил, что она умерла, и по местным обычаям поместил ее тело в гроб дома для прощания. Через несколько дней гроб оказался пуст.

Я проснулась от сильного голода и смогла самостоятельно открыть крышку гроба, — рассказала Ли Сюфэн.

Женщину вскоре нашли на кухне, где она спокойно готовила себе еду. Медики диагностировали у Ли Сюфэн состояние «мнимой смерти», при котором дыхание почти не заметно. По традиции все вещи женщины были сожжены, поэтому Ли Сюфэн осталась без личного имущества.

Ранее стало известно, что в Великобритании 54-летняя Оливия Мартин подала признаки жизни в морге после того, как врачи скорой помощи ошибочно признали ее мертвой. Однако позже женщина умерла окончательно. Полиция выясняет, почему пациентку оставили в морге без помощи на два часа и по какой причине ее не доставили в реанимацию сразу.

