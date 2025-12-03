«Воскресшая» в морге женщина умерла во второй раз

«Воскресшая» в морге женщина умерла во второй раз The Sun: британка ожила после того, как врачи отправили ее в морг

В Великобритании 54-летняя Оливия Мартин подала признаки жизни в морге после того, как врачи скорой помощи ошибочно признали ее мертвой, сообщает The Sun. Однако позже женщина умерла повторно.

Инцидент произошел утром, когда Мартин готовила завтрак и внезапно потеряла сознание. Ее муж незамедлительно вызвал бригаду медиков, а прибывшие специалисты сочли пациентку мертвой и направили в морг.

Там сотрудники обнаружили, что женщина подает признаки жизни. Несмотря на это, помочь британке не успели. Мартин вновь скончалась. Полиция выясняет, почему пациентку оставили в морге без помощи на два часа и по какой причине ее не доставили в реанимацию сразу.

Ранее трагедия произошла из-за врачебной ошибки в американском городе Гейнсвилл. Погиб двухлетний ребенок. Его мать Доминик Пейдж подала судебный иск против больницы UF Health Shands, где ее сын получил смертельную дозу лекарств. Инцидент случился 1 марта 2024 года, анализы выявили критически низкий уровень калия в организме мальчика. Врач Цзяби Чен назначил ему фосфат калия, но в дозировке 15 ммоль/литр вместо необходимых 1,5 ммоль/литр. Это привело к десятикратному превышению допустимой нормы и летальному исходу.