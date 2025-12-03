Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 16:51

«Воскресшая» в морге женщина умерла во второй раз

The Sun: британка ожила после того, как врачи отправили ее в морг

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Великобритании 54-летняя Оливия Мартин подала признаки жизни в морге после того, как врачи скорой помощи ошибочно признали ее мертвой, сообщает The Sun. Однако позже женщина умерла повторно.

Инцидент произошел утром, когда Мартин готовила завтрак и внезапно потеряла сознание. Ее муж незамедлительно вызвал бригаду медиков, а прибывшие специалисты сочли пациентку мертвой и направили в морг.

Там сотрудники обнаружили, что женщина подает признаки жизни. Несмотря на это, помочь британке не успели. Мартин вновь скончалась. Полиция выясняет, почему пациентку оставили в морге без помощи на два часа и по какой причине ее не доставили в реанимацию сразу.

Ранее трагедия произошла из-за врачебной ошибки в американском городе Гейнсвилл. Погиб двухлетний ребенок. Его мать Доминик Пейдж подала судебный иск против больницы UF Health Shands, где ее сын получил смертельную дозу лекарств. Инцидент случился 1 марта 2024 года, анализы выявили критически низкий уровень калия в организме мальчика. Врач Цзяби Чен назначил ему фосфат калия, но в дозировке 15 ммоль/литр вместо необходимых 1,5 ммоль/литр. Это привело к десятикратному превышению допустимой нормы и летальному исходу.

врачи
погибшие
Великобритания
врачебные ошибки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Корстин назвала самое важное изменение в баскетболе за последние 20 лет
Заворачиваю в лаваш тунец и яйца — идеальная закуска для поездки
Берите лаваш! Рецепт-находка с копченой курицей для уставших хозяек
Запрет двойного гражданства рискует ударить по первой леди США
Европа посылает в одну страну вызывающие рак пестициды
В Госдуме назвали силу РФ, которая заставляет Запад считаться с реальностью
Путин раскрыл, как народы России помогают ближнему
Среди пострадавших от циклона на Шри-Ланке нет россиян
В ЕС придумали способ запретить возврат российских активов
Адвокат заявил о спорном праве кредитора на компенсацию за аварийное жилье
Россиянам рассказали, какой сладкий плод незаменим в зимнем рационе
«Не видела такого раньше»: Корстин назвала лучшую баскетболистку WNBA
Любовь Успенская поделилась планами на Новый год
Назван город, который армия России может освободить в ближайшие дни
Roblox официально заблокировали в России
Акунину добавили еще один год к 14-летнему сроку
Головы уже полетели: за что задержали экс-главу дипломатии ЕС
В Китае «бабушка-зомби» встала из гроба и пошла искать еду
Азиатская страна обратилась за помощью к России после циклона
В Госдуме нашли простой способ борьбы с мошенничеством по «схеме Долиной»
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.