Врач ошибся с запятой и погубил двухлетнего ребенка высокой дозой лекарства

В американском городе Гейнсвилл произошла трагедия из-за врачебной ошибки, повлекшей за собой смерть двухлетнего пациента, сообщает телеканал WCJB. Мать ребенка Доминик Пейдж подала судебный иск против больницы UF Health Shands, где ее сын получил смертельную дозу лекарств.

Инцидент случился 1 марта 2024 года, когда женщина доставила в медучреждение своего сына Де'Маркуса с жалобами на постоянный плач, отсутствие аппетита и диарею. Анализы показали критически низкий уровень калия в организме ребенка, составлявший 2,8, что потребовало немедленной заместительной терапии.

Врач Цзяби Чен назначил мальчику фосфат калия в ошибочной дозировке 15 ммоль/литр вместо необходимых 1,5 ммоль/литр. Медицинский работник неправильно указал десятичную запятую в назначении, что привело к десятикратному превышению допустимой нормы препарата.

После второго приема лекарства уровень калия в крови ребенка достиг смертельного показателя 7,8, что вызвало остановку сердца. Несмотря на успешную реанимацию, организм Де'Маркуса слишком долго находился без кислорода, что привело к необратимым повреждениям головного мозга и жизненно важных органов.

В течение двух недель мальчик находился на аппарате жизнеобеспечения, но его состояние не улучшалось. 18 марта 2024 года семья приняла решение об отключении ребенка от поддерживающей аппаратуры, что привело к его смерти.

