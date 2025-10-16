Женщине удалили кусок легкого из-за врачебной ошибки

В Улан-Удэ частная клиника выплатит компенсацию пациентке, которая лишилась части легкого из-за врачебной ошибки, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Женщина обратилась с жалобами к терапевту, но после рентгена ей сообщили, что патологий нет. Спустя полгода в государственной больнице у нее диагностировали запущенный туберкулез в фазе распада, потребовавший удаления верхней доли правого легкого.

Проверка Росздравнадзора подтвердила, что рентгенолог частной клиники не заметил опасное заболевание. Владельцы клиники пытались оспорить решение суда, доказывая отсутствие прямой связи между их ошибкой и развитием туберкулеза, но проиграли и были обязаны выплатить пострадавшей 500 тыс. рублей.

Ранее в Москве у 15-летнего подростка едва не взорвалась почка из-за того, что он два месяца не мог сходить в туалет. Как оказалось, врачи во время операции забыли внутри школьника две трубки для дренажа. Мать пострадавшего обратилась в суд, чтобы наказать медиков.

До этого родители девочки из подмосковного Королева подали гражданский иск к местной больнице, требуя компенсацию в размере 15 млн рублей за врачебную ошибку, совершенную во время родов в 2019 году и приведшую к тяжелой инвалидности ребенка. Уголовное дело против медиков было прекращено спустя пять лет из-за истечения срока давности.