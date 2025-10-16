Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 10:09

Женщине удалили кусок легкого из-за врачебной ошибки

В Улан-Удэ женщине удалили кусок легкого из-за не заметивших туберкулез врачей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Улан-Удэ частная клиника выплатит компенсацию пациентке, которая лишилась части легкого из-за врачебной ошибки, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Женщина обратилась с жалобами к терапевту, но после рентгена ей сообщили, что патологий нет. Спустя полгода в государственной больнице у нее диагностировали запущенный туберкулез в фазе распада, потребовавший удаления верхней доли правого легкого.

Проверка Росздравнадзора подтвердила, что рентгенолог частной клиники не заметил опасное заболевание. Владельцы клиники пытались оспорить решение суда, доказывая отсутствие прямой связи между их ошибкой и развитием туберкулеза, но проиграли и были обязаны выплатить пострадавшей 500 тыс. рублей.

Ранее в Москве у 15-летнего подростка едва не взорвалась почка из-за того, что он два месяца не мог сходить в туалет. Как оказалось, врачи во время операции забыли внутри школьника две трубки для дренажа. Мать пострадавшего обратилась в суд, чтобы наказать медиков.

До этого родители девочки из подмосковного Королева подали гражданский иск к местной больнице, требуя компенсацию в размере 15 млн рублей за врачебную ошибку, совершенную во время родов в 2019 году и приведшую к тяжелой инвалидности ребенка. Уголовное дело против медиков было прекращено спустя пять лет из-за истечения срока давности.

Улан-Удэ
врачи
ошибки
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная ошибка при оказании первой помощи
Бритни Спирс резко ответила на скандальные мемуары бывшего мужа
Названа страна с самым дешевым хлебом в мире
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.