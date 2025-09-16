Новорожденная девочка получила инвалидность из-за врачебной ошибки

Родители девочки из подмосковного Королева подали гражданский иск к местной больнице, требуя компенсацию в размере 15 млн рублей за врачебную ошибку, совершенную во время родов в 2019 году и приведшую к тяжелой инвалидности ребенка, сообщает Telegram-канал Baza. Уголовное дело против медиков было прекращено спустя пять лет из-за истечения срока давности.

По данным расследования, во время родов акушерка проигнорировала признаки острой гипоксии у плода и не провела экстренное кесарево сечение. В результате у новорожденной произошло обширное кровоизлияние в мозг с образованием тромба. Несмотря на тяжелое состояние, девочку выписали домой, убедив родителей, что осложнения «рассосутся сами».

Вскоре у ребенка начала патологически увеличиваться голова. Только через два месяца обследование выявило прогрессирующую гидроцефалию, при которой обхват головы достиг 46 см. Экстренная операция по шунтированию остановила рост головы, но не обратила неврологических повреждений. Сейчас шестилетняя девочка не может говорить, самостоятельно есть и обслуживать себя. Мать была вынуждена оставить работу для постоянного ухода за ребенком, а вся реабилитация оплачивается самостоятельно.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что все нарушения у ребенка являются приобретенными вследствие родовой травмы. Несмотря на предъявленное обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, уголовное дело было прекращено в мае 2024 года из-за истечения срока давности. Поскольку такое основание не является реабилитирующим, родители обратились в гражданский суд для взыскания компенсации с медучреждения.

