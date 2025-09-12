Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 14:50

Мстительный анестезиолог умышленно доводил пациентов до инфарктов

France 24: анестезиолог доводил пациентов до инфарктов ради мести коллегам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во Франции будут судить анестезиолога, который специально доводил пациентов до инфарктов, сообщает France 24. Расследование подозрительных смертей в двух клиниках, где успел поработать врач, длилось восемь лет. Всего от его действий пострадали 30 человек, 12 из которых умерли.

Его обвиняют в том, что он травил здоровых пациентов, чтобы навредить коллегам, с которыми у него был конфликт,рассказал журналистам прокурор, ведущий дело.

Следствие считает, что Пешье умышленно провоцировал сердечные приступы у пациентов, вводя им препараты, способные вызвать остановку сердца. Анестезиолог таким образом не только давал себе возможность блеснуть навыками реанимации в операционной, но и мстил тем врачам, с которыми конфликтовал.

Орудовал врач в клиниках в городе Безансон на востоке Франции в период с 2008 по 2017 год. Самой юной жертве анестезиолога всего четыре года, а самой пожилой — 89. Сам Пешье вину отрицает и все летальные исходы у своих пациентов списывает на допущенные другими медиками врачебные ошибки.

Американское врачебное сообщество тем временем продолжает расследовать причины массовой гибели больных коронавирусом в первый год пандемии. Исследователи пришли к выводу, что этого можно было избежать при правильной диагностике.

Франция
анестезия
врачи
инфаркты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действовал по Корану»: беженец из Палестины изнасиловал школьницу
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан в Юте
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%: что будет с рублем, вкладами и ипотекой
Трамп не знает, действовал ли убийца Кирка в одиночку
Синоптики назвали дату, когда в Москву придут проливные дожди
Депутат раскрыл, почему некоторые беженцы не смогут прижиться в России
Лукашенко признался в любви к картошке на фоне диеты
Офтальмолог рассказал, сколько можно сидеть за экраном монитора
В Госдуме сделали неожиданный прогноз по ключевой ставке на конец года
Живодеры сняли скальп с собаки и отрезали ей уши
Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка
В МИД России объяснили удары ВСУ по жилым домам
Психолог раскрыла секрет успешной учебы, о котором молчат учителя
Похожего на Овечкина мужчину сняли с Aurus Arsenal в Москве
В МИД России раскрыли, как Польша нарушает права человека
«Это дико»: в РПЦ осудили слова Пугачевой о браке с Киркоровым по расчету
Стало известно, сколько россиян планируют посмотреть конкурс «Интервидение»
Милонов потребовал «отменять» звезд в России при одном нарушении
В МИД заявили о готовности России обсудить «Маршрут Трампа»
Начинаются первые заморозки? Погода в Москве на День города и новой неделе
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.