Мстительный анестезиолог умышленно доводил пациентов до инфарктов

Во Франции будут судить анестезиолога, который специально доводил пациентов до инфарктов, сообщает France 24. Расследование подозрительных смертей в двух клиниках, где успел поработать врач, длилось восемь лет. Всего от его действий пострадали 30 человек, 12 из которых умерли.

Его обвиняют в том, что он травил здоровых пациентов, чтобы навредить коллегам, с которыми у него был конфликт, — рассказал журналистам прокурор, ведущий дело.

Следствие считает, что Пешье умышленно провоцировал сердечные приступы у пациентов, вводя им препараты, способные вызвать остановку сердца. Анестезиолог таким образом не только давал себе возможность блеснуть навыками реанимации в операционной, но и мстил тем врачам, с которыми конфликтовал.

Орудовал врач в клиниках в городе Безансон на востоке Франции в период с 2008 по 2017 год. Самой юной жертве анестезиолога всего четыре года, а самой пожилой — 89. Сам Пешье вину отрицает и все летальные исходы у своих пациентов списывает на допущенные другими медиками врачебные ошибки.

