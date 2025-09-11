В США раскрыли неочевидную причину массовых смертей в пандемию В США объяснили смерти в период пандемии COVID-19 недостаточной диагностикой

Американские врачи установили причину повышенной смертности в мире в годы пандемии коронавируса, передает журнал Science Alert. Уточняется, что пациентов с COVID-19 убивал не сам вирус, а последствия длительной респираторной поддержки.

В материале сказано, что были проанализированы истории болезней 500 пациентов, страдавших от тяжелой пневмонии. Как оказалось, большая часть летальных исходов была обусловлена развитием внутрибольничной пневмонии — осложнения, возникающего при продолжительном использовании ИВЛ, однако не всегда ее диагностировали из-за загруженности медицинских учреждений.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал об особенностях нового штамма коронавируса «стратус». По его словам, заболевание часто начинается без высокой температуры, но с сильного кашля и поражения верхних дыхательных путей. Главной опасностью является быстрое развитие пневмонии с первых дней заражения.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России увеличилось число случаев заражения вариантом «стратус». Согласно последним данным, зафиксировано уже 384 случая инфицирования этим штаммом. «Стратус» характеризуется повышенной контагиозностью, то есть более высокой заразностью по сравнению с предыдущими вариантами.