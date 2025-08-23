Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 02:35

В РФ предупредили о росте случаев заражения новым вариантом коронавируса

Попова: в РФ выросло число случаев заражения вариантом коронавируса «стратус»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России увеличилось число случаев заражения новым вариантом коронавируса «стратус», заявила в беседе с ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным на текущий момент, зафиксировано уже 384 случая инфицирования этим штаммом.

Количество случаев заражения «стратусом» каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше, — отметила Попова.

При этом клинические проявления заболевания не отличаются от других вариантов коронавируса. «Стратус» характеризуется повышенной контагиозностью, то есть более высокой заразностью по сравнению с предыдущими штаммами. Однако течение болезни остается легким, а новый вариант не принес каких-либо необычных симптомов.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что последствия коронавирусной инфекции могут быть различными, поэтому важно продолжать соблюдать меры профилактики. Она также обратила внимание на закономерность эволюции вируса, при которой каждый новый вариант приобретает определенные особенности для выживания.

В случае «Стратуса» такой особенностью стала повышенная способность к передаче. Попова призвала граждан ответственно относиться к своему здоровью и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Ранее Попова отметила, что холера может распространяться не только от питья сырой воды. По ее словам, опасность может представлять употребление свежих фруктов, овощей и даже льда для напитков. Особенно внимательным следует быть туристам, планирующим поездки в неблагополучные регионы.

