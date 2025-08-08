В США озвучили пять сценариев завершения конфликта на Украине CNN: конфликт на Украине может завершиться по пяти различным сценариям

Завершение конфликта на Украине может произойти по пяти сценариям после предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN. По мнению аналитиков, лишь один из них можно считать благоприятным для Киева, остальные либо сохраняют статус-кво, либо грозят катастрофическими последствиями для Украины.

Первый сценарий включает в себя прекращение огня. Однако авторы не исключают, что Россия при этом продолжит наступление, чтобы закрепить текущие успехи. По прогнозам, к октябрю российские войска могут взять под контроль Покровск, Константиновку и Купянск.

Второй вариант — переговоры с паузой для подготовки новой волны конфликта в 2026 году. В это время также может смениться власть в Киеве.

Третий сценарий предполагает, что Украина «каким-то образом переживет два года» при поддержке ЕС. Позже Россия согласится на переговоры.

Четвертый вариант авторами назван катастрофой для Украины и НАТО. Согласно этому сценарию, США прекратят помогать Вооруженным силам Украины, что приведет к их разгрому и политическому кризису.

Пятый сценарий был назван авторами самым маловероятным. По данному варианту Россия сама выведет войска из зоны боевых действий.

Ранее американский лидер отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта на Украине. Одновременно с этим госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и президента России в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.