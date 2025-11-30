День матери
Власти Венесуэлы готовят два сценария на случай атаки США

Reuters: Венесуэла готовит партизанскую войну против США на случай атаки

Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press
Венесуэла разработала два варианта действий на случай прямой военной атаки со стороны США — партизанское сопротивление и целенаправленную «анархизацию» страны, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Первый сценарий предполагает организацию длительного сопротивления с саботажем и рассредоточением военных, второй — создание хаоса в Каракасе силами спецслужб и сторонников правящей партии.

Агентство также указывает на риск массового дезертирства венесуэльских военных, получающих около $100 (7823 рубля) в месяц — пятую часть от суммы, необходимой для покрытия базовых потребностей семьи.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США закрывают воздушное пространство над Венесуэлой. Он посоветовал учесть этот факт «наркоторговцам и торговцам людьми».

До этого СМИ писали, что администрация главы Белого дома рассматривает варианты проведения операции по задержанию или физическому устранению Мадуро. Вашингтон также изучает возможность отправки военного контингента в латиноамериканскую страну для установления контроля над стратегически важной инфраструктурой и нефтяными месторождениями.

