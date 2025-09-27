У столичного подростка чуть не взорвалась почка из-за врачебной ошибки В Москве врачи забыли достать из подростка две трубки после операции на почке

В Москве у 15-летнего подростка едва не взорвалась почка из-за того, что он два месяца не мог сходить в туалет, сообщает Telegram-канал Baza. Как оказалось, врачи во время операции забыли внутри школьника две трубки для дренажа. Мать пострадавшего обратилась в суд, чтобы наказать медиков.

Согласно иску, после хирургического вмешательства по коррекции мочеточника у пациента развилась острая задержка мочи. Выяснилось, что прооперированный участок полностью зарос, из-за чего почка перестала функционировать. Трубки обнаружили во время последующего обследования в другой больнице.

Мать подростка требует с медицинского центра компенсацию в 100 млн рублей, ссылаясь на необходимость пожизненной медикаментозной терапии для мальчика и риск будущей пересадки почки. Клиника, в свою очередь, не признает вины. Она подала встречный иск о взыскании с матери пациента недоплаченных 300 тысяч рублей.

Ранее родители девочки из подмосковного Королева подали гражданский иск к местной больнице, требуя компенсацию в размере 15 млн рублей за врачебную ошибку, совершенную во время родов в 2019 году и приведшую к тяжелой инвалидности ребенка. Уголовное дело против медиков было прекращено спустя пять лет из-за истечения срока давности.