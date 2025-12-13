Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 14:42

Москалькова раскрыла, применяет ли Украина шантаж к родственникам пленных

Москалькова сочла единичным шантаж Украины в отношении родных пленных бойцов

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Случаи шантажа со стороны Украины родственников военнопленных стали единичными, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит ТАСС, стойкость россиян, насильно принуждавшихся к совершению противоправных действий, сильно повлияла на эту ситуацию. В частности, в начале спецоперации на Украине шантаж был массовым явлением, объяснила она.

Их (родственников военнопленных. — NEWS.ru) заставляли выходить на площади, протестовать, выступать против власти, совершать другие противоправные действия, но увидев, что это не дает результата, сегодня уже такие случаи единичны, — отметила она.

Также российский омбудсмен заявила, что Киев не принимает шестерых украинцев, проживавших в Сумской области и желающих вернуться к родным. По ее словам, людей вывели из зоны конфликта по их просьбе. Москалькова уточнила, что Россия не препятствует их возвращению, однако не видит инициативы со стороны Киева.

Ранее Москалькова заявила, что выдворение из Латвии проживающих там и не подтвердивших знание латышского языка россиян беспрецедентно. По ее словам, МИД России совместно с другими государственными органами подготовил комплекс мер для их приема.

