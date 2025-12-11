Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 08:54

Власти рассказали о странном решении Киева насчет спасенных РФ украинцев

Москалькова: Киев не принимает обратно спасенных РФ в Сумской области украинцев

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Киев не принимает шестерых украинцев, проживавших в Сумской области и желающих вернуться к родным, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит ТАСС, людей вывели из зоны конфликта по их просьбе. Москалькова уточнила, что Россия не препятствует их возвращению.

Наши власти очень чутко относятся к гуманитарной теме и никаких препятствий не чинят, но на сегодняшний день украинская сторона их не принимает. Она не забирает своих граждан, которые хотели бы оказаться дома со своими родными и близкими, — отметила она.

Ранее Москалькова сообщила, что Москва и Киев договорились о взаимной передаче четырех тысяч посылок российским и украинским военнопленным. По его словам, вопрос был решен в ходе переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

Также стало известно, что поток обращений от проживающих в странах Прибалтики россиян в аппарат российского омбудсмена резко увеличился. Больше всего жалоб поступает из Латвии. Москалькова уточнила, что части соотечественников грозит депортация.

Татьяна Москалькова
украинцы
Киев
Россия
Сумская область
