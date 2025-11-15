Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 12:06

Москалькова заявила о росте жалоб россиян из Европы

Москалькова: увеличился поток обращений от россиян из Прибалтики

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Поток обращений от проживающих в странах Прибалтики россиян в аппарат российского омбудсмена резко увеличился, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Части соотечественников грозит депортация.

У нас есть такие обращения. Есть очень тесный контакт с миграционной службой МВД России. Мы знаем, что поток обращений граждан, проживающих в прибалтийских странах, в частности в Латвии, резко увеличился, — сказала Москалькова.

Ранее член Общественной палаты РФ Максим Григорьев выразил мнение, что отсутствие решительных ответных мер со стороны России может неминуемо усугубить положение русскоязычного населения в прибалтийских странах. Также он выразил скептицизм в отношении международных институтов, указав, что они ограничиваются формальным рассмотрением жалоб.

До этого сообщалось, что Россия рассматривает широкий спектр мер для защиты прав граждан, столкнувшихся с депортацией из Латвии. В числе возможных шагов — политические заявления, обращения в международные суды и санкции против республики.

