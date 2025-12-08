ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 17:21

«Тематика очевидна»: Сикорский созвал экстренное совещание из-за Украины

Сикорский созвал экстренное заседание Совета государств Балтийского моря

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский созвал экстренное заседание глав МИД государств Совета Балтийского моря, о чем сообщил на своей странице в соцсети X. Участники провели встречу в формате видеоконференции. Главной темой обсуждения стала ситуация на Украине.

Сегодня я созвал экстренное заседание министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря, — написал министр.

Ранее стало известно, что семь европейских стран призвали руководство ЕС ускорить принятие решения о так называемом «репарационном кредите» для Украины, который планируется выдать за счет замороженных российских активов. Обращение к председателю Евросовета Антониу Кошту и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен подписали Латвия, Эстония, Литва, Польша, Финляндия, Ирландия и Швеция.

Несмотря на это, Польшу не пригласили принять участие в саммите по Украине в Лондоне в понедельник, 8 декабря. Уточняется, что это вызвало обеспокоенность среди бывших польских чиновников.

