Названа еще одна страна, граждан которых помиловал Лукашенко

Названа еще одна страна, граждан которых помиловал Лукашенко МИД Польши: среди помилованных Лукашенко заключенных оказались трое поляков

Трое граждан Польши оказались в числе 52 заключенных, освобожденных по решению президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский на брифинге для журналистов. Также в списке освобожденных присутствуют восемь белорусских граждан, сотрудничавших с польскими средствами массовой информации, передает телеканал TVP Info.

В списке находятся трое польских граждан, освобождения которых мы добивались, — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

При этом Вроньский воздержался от публичного озвучивания имен помилованных. Он отметил, что среди белорусских граждан присутствуют журналисты польского телеканала Belsat.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа в своем аккаунте в социальной сети X сообщил, что Белоруссия осуществила передачу 52 заключенных прибалтийской республике. Глава государства особо отметил, что среди освобожденных граждан присутствуют шесть литовских граждан.

Прежде представитель американского президента Джон Коул на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что США укрепят связи с Белоруссией при согласовании сделки по освобождению заключенных. По его словам, Вашингтон «очень хочет» нормализовать отношения с Минском.