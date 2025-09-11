В Литве раскрыли неожиданный шаг, на который пошла Белоруссия

Белоруссия осуществила передачу 52 заключенных литовской стороне, сообщил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа в своем аккаунте в социальной сети X. Глава государства особо отметил, что среди освобожденных граждан присутствуют шесть литовских граждан.

[Они] благополучно пересекли литовскую границу из Белоруссии, оставив позади колючую проволоку, решетки на окнах и постоянный страх. Среди них, что особенно важно для меня, было шесть литовцев. Я глубоко благодарен Соединенным Штатам и лично президенту Дональду Трапму, — написал Науседа.

При этом литовский лидер подчеркнул, что проблема далека от полного решения. По его словам, в белорусских местах лишения свободы все еще остаются содержаться более тысячи политзаключенных.

Ранее представитель американского президента Джон Коул на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что США укрепят связи с Белоруссией при согласовании сделки по освобождению заключенных. По его словам, Вашингтон «очень хочет» нормализовать отношения с Минском.