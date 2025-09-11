В США раскрыли, что поможет укреплению отношений с Белоруссией Коул: США укрепят отношения с Белоруссией при согласовании сделки по заключенным

США укрепят связи с Белоруссией при согласовании сделки по освобождению заключенных, заявил представитель американского президента Джон Коул на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко. По его словам, Вашингтон «очень хочет» нормализовать отношения с Минском, передает БелТА.

Мы очень хотим нормализовать наши двусторонние отношения между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами и готовы сделать все для того, чтобы эта нормализация произошла. И если мы придем к правильным решениям <…> по остальным лицам, которые удерживаются, я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации, — отметил Коул.

Лукашенко в свою очередь ответил, что не против обсудить вопрос освобождения осужденных. Однако он обратил внимание, что в Белоруссии они не являются политзаключенными, так как в стране даже нет соответствующей статьи в уголовном кодексе. Президент подчеркнул, что каждый из них осужден за конкретные преступления.

Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены. У нас статей таких нет в Уголовном кодексе. <…> Но я готов обсудить эту тему. И если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп [говорить], большую сделку, — поделился Лукашенко.

Ранее Коул рассказал, что Соединенные Штаты Америки сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». По его словам, Трамп призвал «сделать это немедленно».