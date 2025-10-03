Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 03:45

Путин озвучил, к чему стремится Россия в отношении США

Путин: Россия готова к полноценному восстановлению связей с США

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» обозначил приоритеты внешней политики страны. Он подчеркнул, что одним из ключевых национальных интересов является нормализация двусторонних отношений с Соединенными Штатами Америки.

И Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США, — указал Путин.

Выступление главы российского государства было посвящено актуальным вопросам мировой политики и места России в современной системе международных отношений. Президент затронул широкий спектр тем, включая перспективы взаимодействия с ведущими мировыми державами.

Ранее сообщалось, что западные СМИ увидели в речи Путина обращение к европейским странам. Он подверг критике правящие круги Европы и обвинил их в нагнетании истерии вокруг так называемой «российской угрозы».

Также Путин отмечал, что Россия не против нормализации связей с Финляндией. Однако у Москвы сохранился «осадочек» из-за действий Хельсинки – страна приняла решение вступить в НАТО сразу после разрыва связей с Москвой.

Владимир Путин
диалоги
нормализация отношений
США
