03 октября 2025 в 02:00

На Западе увидели в выступлении Путина на «Валдае» обращение к Европе

NYT: Путин выступил с критикой в адрес ЕС за нагнетание истерии из-за России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» подверг критике правящие круги Европы. Российский лидер обвинил их в нагнетании истерии вокруг так называемой «российской угрозы», пишет издание New York Times.

Путин заявил, что такие страны, как Германия, своими действиями по милитаризации лишь увеличивают риск возникновения конфликта. Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за набирающей обороты милитаризацией Европы и рассматривает ее как опасный процесс.

Если Европа продолжит идти по этому пути, сказал он, России придется дать «убедительный ответ», — пишет New York Times.

При этом Путин призвал европейские элиты «уняться» и сосредоточиться на решении внутренних проблем, а не создании образа внешнего врага. Кремль считает действия стран ЕС как провокационными и вредными.

Также Путин отмечал, что Россия не против нормализации связей с Финляндией, но у Москвы сохранился «осадочек» из-за действий Хельсинки. Он раскритиковал решение финских властей и Швеции вступить в НАТО. Это, по его словам, был бессмысленный с точки зрения безопасности шаг.

Владимир Путин
Валдай
критика
Евросоюз
