Профессор канадского Университета Манитобы Радика Десаи в беседе с Lenta.ru рассказала, что столкнулась с давлением и допросом на родине после своего выступления на Валдайском форуме. Ее публичный вопрос российскому президенту Владимиру Путину привел к серьезным последствиям по возвращении домой.

После того как в 2023 году на заседании клуба «Валдай» я задала вопрос Путину о ситуации вокруг [приглашения в канадский парламент ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава] Хунки, меня четыре часа допрашивали в аэропорту после возвращения домой, — сказала Десаи.

Кроме того, в адрес Десаи развернулась настоящая травля со стороны ультраправых украинских активистов и других радикальных элементов. При этом профессор также упомянула о большом количестве писем с поддержкой, в которых граждане одобряли ее смелый поступок. Многие авторы писем выражали мнение, что ветераны Второй мировой войны были бы шокированы фактом чествования в парламенте бывшего нациста.

Инцидент, о котором шла речь в вопросе Путину, произошел в сентябре 2023 года во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Тогда канадский парламент устроил овацию 98-летнему Ярославу Хунке, представленному как борцу за независимость Украины. Позже СМИ установили, что он в годы войны служил в составе дивизии СС «Галичина», что и вызвало международный скандал.

