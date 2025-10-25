Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Литва собирается перенести советские захоронения

Литва выделит €530 тысяч на перенос захоронений советских солдат в 2026 году

Каунас. Мирные жители и красноармейцы во время беседы после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в ходе Великой Отечественной войны Каунас. Мирные жители и красноармейцы во время беседы после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в ходе Великой Отечественной войны Фото: Леонид Великжанин, Федор Кислов/ТАСС

Власти Литвы планируют выделить более €530 тыс. (49,8 млн рублей) в 2026 году на перенос захоронений советских солдат из публичных пространств на кладбища. Соответствующее финансирование предусмотрено в проекте государственного бюджета, сообщает агентство BNS со ссылкой на Министерство культуры республики.

В ведомстве пояснили, что решение обусловлено тем, что эти захоронения, по их мнению, «служат пропаганде тоталитарного режима». Муниципалитеты также уполномочены убрать памятные знаки и установить на кладбищах пояснительные доски с «объективной исторической информацией».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снос надгробий с могил советских воинов в Эстонии является актом кощунственного надругательства над памятью павших. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство осуждает продолжающийся в европейской стране «государственный вандализм» и напоминает об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений.

До этого депутат Госдумы Николай Будуев заявил NEWS.ru, что создание Европейского центра демократической устойчивости для осуществления политической цензуры — шаг в сторону авторитаризма. Ранее о планах открыть такое ведомство объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

