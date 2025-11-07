Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В МИД отреагировали на эксгумацию советских моряков с помощью экскаваторов

Захарова: Россия осудила осквернение Эстонией останков борцов с фашизмом в Локсе

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия осуждает осквернение Эстонией останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на своем брифинге. Она указала, что речь идет об эксгумации с применением экскаваторов праха борцов с фашизмом в городе Локса.

Это вопиющее расчеловечивание, — отметила она.

Захарова подчеркнула, что действия эстонских властей идут вразрез с международными обязательствами Таллина. Представитель МИД РФ также охарактеризовала произошедшее как «государственный вандализм» и «сражение с совестью». По словам Захаровой, война с исторической памятью продолжается не только на Украине, но и в Прибалтике, где происходят подобные акты.

Ранее Захарова заявила, что снос надгробий с могил советских воинов в Эстонии является актом кощунственного надругательства над памятью павших. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство осуждает продолжающийся в европейской стране «государственный вандализм» и напоминает об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений.

