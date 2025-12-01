В аэропортах Волгограда и Тамбова ввели ограничения на работу

В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения на выпуск и прием самолетов, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, это было сделано для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Волгоград и Тамбов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметил он.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Краснодара и Ижевска. Как уточнил Кореняко, данные меры необходимы для обеспечения безопасности.

Также временные ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска. Кроме того, обслуживать авиарейсы перестали международные аэропорты Казани и Самары. Такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что аэропорт Пулково может получить статус первого в России испытательного полигона для беспилотной наземной техники. Соответствующая концепция рассматривалась на совещании Минтранса с участием представителей аэропорта и компании «Когнитив».