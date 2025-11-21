Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 05:10

В Нижнекамске приостановили авиасообщение

Росавиация: в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты

Фото: Voller Ernst / Siegfried Steinac/Global Look Press
В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он уточнил, что в воздушной гавани пока что не принимают и не выпускают самолеты.

Нижний Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написано в публикации.

Ранее в крупнейших аэропортах России начали работу первые 12 пунктов миграционного контроля, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, они размещены в московском авиаузле, аэропортах Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и нескольких других городов.

До этого в аэропорту Пулково задержали вылет сразу 12 ночных рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержки затронули авиарейсы, запланированные на период с полуночи до шести часов утра, при этом некоторые воздушные суда все еще ожидают отправки.

Кроме того, снегоуборочная техника в аэропорту Норильска повредила фюзеляж самолета А-26. Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.

