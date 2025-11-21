В Нижнекамске приостановили авиасообщение Росавиация: в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он уточнил, что в воздушной гавани пока что не принимают и не выпускают самолеты.

Нижний Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написано в публикации.

