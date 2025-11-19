В крупнейших российских аэропортах ужесточили контроль за мигрантами Первые 12 пунктов миграционного контроля открыли в крупнейших аэропортах России

В крупнейших аэропортах России начали работу первые 12 пунктов миграционного контроля, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, они размещены в московском авиаузле, аэропортах Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и нескольких других городов.

В дальнейшем такие же подразделения будут созданы на приграничных железнодорожных станциях, а также вблизи автомобильных и водных пунктов пропуска. Волк подчеркнула, что основной задачей новых пунктов является выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство.

Ранее российское правительство поддержало законодательную инициативу о введении административной ответственности для иностранных граждан за отказ от прохождения обязательного медицинского освидетельствования. Документ предполагает установление повышенных мер наказания за уклонение от медобследования.