19 ноября 2025 в 10:54

В крупнейших российских аэропортах ужесточили контроль за мигрантами

Первые 12 пунктов миграционного контроля открыли в крупнейших аэропортах России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В крупнейших аэропортах России начали работу первые 12 пунктов миграционного контроля, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, они размещены в московском авиаузле, аэропортах Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и нескольких других городов.

В дальнейшем такие же подразделения будут созданы на приграничных железнодорожных станциях, а также вблизи автомобильных и водных пунктов пропуска. Волк подчеркнула, что основной задачей новых пунктов является выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство.

Ранее российское правительство поддержало законодательную инициативу о введении административной ответственности для иностранных граждан за отказ от прохождения обязательного медицинского освидетельствования. Документ предполагает установление повышенных мер наказания за уклонение от медобследования.

