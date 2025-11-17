В России начнут штрафовать мигрантов из-за одного отказа Кабмин РФ поддержал введение штрафов для иностранцев за отказ от медосмотра

Правительство РФ поддержало законодательную инициативу о введении административной ответственности для иностранных граждан за отказ от прохождения обязательного медицинского освидетельствования, пишет РИА Новости. Документ предполагает установление повышенных мер наказания за уклонение от медобследования.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, — сказано в документе.

Согласно проекту, отказ или уклонение от прохождения медицинского освидетельствования будет выделено в отдельный состав административного правонарушения. Предлагаемые меры ответственности будут существенно строже, чем те, что предусмотрены действующей статьей 18.11 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение иммиграционных правил.

Кроме того, законопроект устанавливает административную ответственность за нарушение регламента проведения самого медицинского освидетельствования иностранными гражданами и лицами без гражданства. Это позволит обеспечить более эффективный контроль за соблюдением миграционного законодательства в сфере здравоохранения.

Принятие данного законопроекта направлено на усиление контроля за состоянием здоровья иностранных граждан, пребывающих на территории России. Законодательная инициатива будет направлена на дальнейшее рассмотрение в парламенте.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан. Теперь работодатели смогут расторгать трудовые договоры при необходимости сократить численность иностранных работников по требованию региональных властей.