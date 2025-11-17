Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 23:04

В России начнут штрафовать мигрантов из-за одного отказа

Кабмин РФ поддержал введение штрафов для иностранцев за отказ от медосмотра

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Правительство РФ поддержало законодательную инициативу о введении административной ответственности для иностранных граждан за отказ от прохождения обязательного медицинского освидетельствования, пишет РИА Новости. Документ предполагает установление повышенных мер наказания за уклонение от медобследования.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, — сказано в документе.

Согласно проекту, отказ или уклонение от прохождения медицинского освидетельствования будет выделено в отдельный состав административного правонарушения. Предлагаемые меры ответственности будут существенно строже, чем те, что предусмотрены действующей статьей 18.11 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение иммиграционных правил.

Кроме того, законопроект устанавливает административную ответственность за нарушение регламента проведения самого медицинского освидетельствования иностранными гражданами и лицами без гражданства. Это позволит обеспечить более эффективный контроль за соблюдением миграционного законодательства в сфере здравоохранения.

Принятие данного законопроекта направлено на усиление контроля за состоянием здоровья иностранных граждан, пребывающих на территории России. Законодательная инициатива будет направлена на дальнейшее рассмотрение в парламенте.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан. Теперь работодатели смогут расторгать трудовые договоры при необходимости сократить численность иностранных работников по требованию региональных властей.

мигранты
медосмотры
отказы
ответственность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Директора ФБР заподозрили в нарушении закона из-за охраны подруги
Российского посла вызвали на «ковер» в Черногории
Украинские военные на пикапе сбили женщину с ребенком
В России начнут штрафовать мигрантов из-за одного отказа
Внешний долг РФ упал до 14% ВВП: что это значит для экономики, рубля, цен
Балицкий раскрыл последствия атак ВСУ на Запорожье
Угрожавший взорвать гранату в доме мужчина больше не представляет опасности
«Болваны»: Медведев высказался о сделке Киева по истребителям Rafale
Бывшая сторонница Трампа получила угрозы убийством
Немецкий газонокосильщик нашел в канализации клад
Родители продали ребенка за €5 тыс. и пять бутылок виски
Обвиняемый в покушении на Соловьева хотел покончить с собой
Тагильский педофил обжаловал пожизненное и попросился на свободу
Шестиметровая волна утащила ребенка в океан на глазах у родителей
Британия ужесточит правила для мигрантов
После атаки дронов ВСУ в российском городе загорелся ТЦ
Жена Эрнста объяснила, почему ее страшит похудение при помощи уколов
Пулково может стать полигоном для тестирования беспилотников
В Польше вновь атаковали ключевую железную дорогу на Украину
Во Франции приняли радикальное решение по консульству России в Марселе
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.