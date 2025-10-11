Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 06:22

Врач Трампа вынес вердикт по его здоровью

Врачи Трампа в заключении написали, что он находится в исключительной форме

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Социальные сети

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прошел плановое медицинское обследование, которое подтвердило его отличное состояние здоровья, указано в официальном заключении лечащего врача. Комплексный медосмотр проводился в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида под Вашингтоном.

Согласно медицинскому отчету, все ключевые показатели здоровья американского лидера демонстрируют стабильность. Они соответствуют нормам. Особое внимание уделяется кардиологическому возрасту политика, который оказался примерно на 14 лет меньше его фактического возраста.

Президент Трамп пребывает в исключительной физической форме, демонстрируя высокие показатели работы сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и опорно-двигательной систем, — подчеркивается в заключении врача.

В преддверии международных поездок Трампу были сделаны профилактические прививки от гриппа и COVID-19. При этом летом 2025 года, появлялась информация об отечности ног и синяках на руках президента, однако пресс-секретарь Белого дома пояснила, что эти явления связаны с возрастной венозной недостаточностью и частыми рукопожатиями.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News на вопрос об урегулировании конфликта на Украине сменил тему и заговорил о пользе пошлин для имиджа Вашингтона. Он подчеркнул, что предыдущая администрация сделал страну посмешищем, но прямо о ситуации с Киевом ничего не сказал. Некоторые предположили, что «ответ невпопад» говорит об изменении когнитивных функций лидера.

