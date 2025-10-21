Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 10:38

Отказ от медосмотра может привести к неприятностям на работе

Отказ от прохождения медосмотра может обернуться отстранением от работы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Работники, которые без уважительных причин отказываются проходить обязательные медицинские осмотры, могут столкнуться с дисциплинарными взысканиями вплоть до временного отстранения от работы, пишет ТАСС. Это подтвердил Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Так, по данным суда, водитель отказался пройти плановый медицинский осмотр, который требовался для сотрудников, работающих во вредных условиях труда более пяти лет. В ответ работодатель отстранил его от выполнения обязанностей и вынес замечание за несоблюдение должностной инструкции. Документ четко предписывает работникам проходить обязательные медицинские обследования по направлению работодателя, согласно действующему трудовому законодательству РФ.

Водитель оспорил эти решения в суде, требуя признать незаконными приказы о медосмотре, отстранении и дисциплинарном взыскании. Он также просил восстановить его на работе и взыскать компенсации за вынужденный прогул и моральный вред.

Однако суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону работодателя. Они указали, что должностные обязанности мужчины обязывают его проходить медосмотр, а невыполнение этого требования без веских причин дает начальству право отстранить его от работы. В итоге дело дошло до кассационной инстанции. Она подтвердила правомерность решений нижестоящих судов.

Ранее Минэнерго США ввело временное ограничение для части сотрудников Национального управления по ядерной безопасности из-за шатдауна. Служебную записку подписал администратор министерства Брэндон Уильямс.

суды
медосмотры
взыскания
работа
