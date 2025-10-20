Сотрудников ядерного агентства отстранили от работы из-за шатдауна в США

Министерство энергетики США ввело временное отстранение для части сотрудников Национального управления по ядерной безопасности из-за шатдауна, сообщают РИА Новости. Служебная записка подписана администратором ведомства Брэндоном Уильямсом.

Поскольку ваши обязанности не связаны с обеспечением непрерывности критически важных функций, вы переводитесь в статус временного отстранения от работы без сохранения заработной платы начиная с воскресенья, 19 октября, — сказано в сообщении.

В документе разъясняется, что уведомление действует до 30 дней, но может быть отменено досрочно в случае утверждения конгрессом временной резолюции о финансировании министерства. При этом подчеркивается, что с возобновлением бюджетных ассигнований сотрудники обязаны вернуться к работе по установленному графику, самостоятельно отслеживая актуальную информацию.

Ранее сообщалось, что из-за шатдауна в США до 42 млн человек могут лишиться продовольственной помощи в ноябре. Неизвестно, будет ли администрация Трампа продлевать выплаты пособий.