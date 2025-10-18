Более 40 млн жителей США могут остаться без талонов на питание

Из-за шатдауна в США около 42 млн человек могут лишиться продовольственной помощи уже в ноябре, передает CNN. Неизвестно, будут ли предприняты администрацией президента США Дональда Трампа действия по продлению выплат пособий, пишут журналисты.

Примерно 42 млн человек рискуют остаться без критически важной продовольственной помощи в ноябре из-за приостановки работы федерального правительства. Пока неясно, вмешается ли администрация Трампа, чтобы найти средства для продолжения выплаты пособий, — говорится в материале.

По информации издания, один из восьми американцев получает помощь в покупке продуктов питания через программу дополнительной продовольственной помощи (SNAP). Ежемесячное пособие на одного человека составляет $188 (примерно 15 225 рублей). Программа SNAP является ключевым элементом национальной системы социальной защиты.

Ранее министр энергетики Крис Райт заявил, что в США тысячи сотрудников ядерной энергетики могут быть временно отстранены или уволены из-за шатдауна. По его словам, это угрожает национальной безопасности и снижает оборонный потенциал страны.