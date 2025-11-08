Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 11:22

Япония намерена ввести талоны на рис для борьбы с инфляцией

Kyodo: власти Японии собираются включить талоны на рис в пакет экономических мер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Японии планирует включить программу распределения продовольственных талонов на рис в пакет мер экономической поддержки населения, пишет Kyodo. Инициатива была первоначально озвучена новым министром сельского хозяйства Норикадзу Судзуки 31 октября.

Некоторые муниципальные образования уже начали реализацию данной программы, используя для этого резервные финансовые средства, в том числе правительственные пособия. Власти намерены расширить систему поддержки, определив выдачу рисовых талонов в качестве одного из приоритетных направлений использования целевых ассигнований.

Основной проблемой внедрения данной инициативы остается высокая стоимость сопутствующих расходов. Предполагается, что административные и транспортные издержки могут превышать стоимость самого риса в полтора раза.

Ранее стало известно, что правительство Японии изучает возможность прекращения импорта энергоресурсов из России. Такая реакция Токио последовала после обращения министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента с соответствующими рекомендациями. Япония планирует обсудить данный вопрос с партнерами по G7.

