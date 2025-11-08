Япония намерена ввести талоны на рис для борьбы с инфляцией

Правительство Японии планирует включить программу распределения продовольственных талонов на рис в пакет мер экономической поддержки населения, пишет Kyodo. Инициатива была первоначально озвучена новым министром сельского хозяйства Норикадзу Судзуки 31 октября.

Некоторые муниципальные образования уже начали реализацию данной программы, используя для этого резервные финансовые средства, в том числе правительственные пособия. Власти намерены расширить систему поддержки, определив выдачу рисовых талонов в качестве одного из приоритетных направлений использования целевых ассигнований.

Основной проблемой внедрения данной инициативы остается высокая стоимость сопутствующих расходов. Предполагается, что административные и транспортные издержки могут превышать стоимость самого риса в полтора раза.

