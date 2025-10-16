Япония может отказаться от топлива из России ради США

Правительство Японии рассмотрит возможность отказа от энергоносителей из России, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники в японской делегации в Вашингтоне. Таким образом в Токио отреагировали на соответствующие призывы министра финансов США Скотта Бессента. Япония обсудит данный вопрос со странами G7.

В сотрудничестве со странами G7 Япония рассмотрит, что можно сделать, — говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что государство находится в состоянии торговой войны с Китаем. Так он ответил на вопрос, возможно ли резкое обострение экономического конфликта между двумя странами.

До этого генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс выразил мнение, что мир не может отказаться от нефти и газа, так как потребности в энергии стремительно растут. Он также обратил внимание, что к 2050 году мировое население значительно увеличится.

При этом, по данным Berliner Zeitung, газовые хранилища в Германии больше не окупаются и могут закрыться. Хранение топлива стало невыгодным после отказа от импорта российских энергоресурсов, это чревато кризисом.