Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 октября 2025 в 11:00

Япония может отказаться от топлива из России ради США

Kyodo: Япония рассмотрит возможность отказа от энергоносителей из России для США

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Правительство Японии рассмотрит возможность отказа от энергоносителей из России, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники в японской делегации в Вашингтоне. Таким образом в Токио отреагировали на соответствующие призывы министра финансов США Скотта Бессента. Япония обсудит данный вопрос со странами G7.

В сотрудничестве со странами G7 Япония рассмотрит, что можно сделать, — говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что государство находится в состоянии торговой войны с Китаем. Так он ответил на вопрос, возможно ли резкое обострение экономического конфликта между двумя странами.

До этого генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс выразил мнение, что мир не может отказаться от нефти и газа, так как потребности в энергии стремительно растут. Он также обратил внимание, что к 2050 году мировое население значительно увеличится.

При этом, по данным Berliner Zeitung, газовые хранилища в Германии больше не окупаются и могут закрыться. Хранение топлива стало невыгодным после отказа от импорта российских энергоресурсов, это чревато кризисом.

Япония
Токио
топливо
энергоносители
США
