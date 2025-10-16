Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 02:26

Трамп подтвердил участие США в торговой войне

Трамп: США находятся в состоянии торговой войны с Китаем

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Global Look Press

США находятся в состоянии торговой войны с Китаем, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время брифинга для прессы. Так он ответил на вопрос, возможно ли резкое обострение экономического конфликта между двумя странами.

Мы сейчас в ней участвуем,подчеркнул Трамп.

Вопрос в том, отметили журналисты, удастся ли председателю КНР Си Цзиньпину и Трампу достичь договоренностей на предстоящем в Южной Корее саммите АТЭС. Он намечен на конец октября — начало ноября.

Ранее сообщалось, что китайские компании полностью остановили закупку сжиженного природного газа (СПГ) из США. Отмечалось, что это произошло на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном из-за торговой войны. Последняя партия американского топлива прибыла в китайский порт 6 февраля.

До этого сообщалось, что комиссия по тарифам Госсовета КНР ввела пошлины на импортируемую из США продукцию. Это стало ответом на аналогичные меры Трампа. Китайские власти решили в принципе начать подготовку к торговой войне с Вашингтоном. Аналитики спрогнозировали серию ответных мер с обеих сторон в ближайшее время.

США
Китай
Дональд Трамп
торговля
