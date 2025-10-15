Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 12:26

Генсек ОПЕК рассказал, почему мир не может отказаться от нефти и газа

ОПЕК: невозможно отказаться от нефти из-за растущих потребностей в энергии

Хайсам аль-Гайс Хайсам аль-Гайс Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мир не может отказаться от нефти и газа, так как потребности в энергии стремительно растут, заявил в рамках Российской энергетической недели (РЭН) генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. По его словам, к 2050 году значительно увеличится мировое население.

Мировое население продолжает расти: почти 10 млрд мы достигнем к 2050 году. <…> Мировая экономика тоже вырастет в два раза к 2050 году. <…> Миру потребуется на 23% больше энергоносителей, — сказал аль-Гайс.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил в кулуарах РЭН, что в перспективе Москва может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+. Он отметил, что на данный момент РФ наращивает показатели, однако это не быстрый процесс.

Вице-премьер также рассказал, что в текущем и следующем годах в России после модернизации запустят несколько нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, это позволит производить дополнительные объемы топлива.

До этого сообщалось, что более половины опрошенных граждан Европейского союза не поддерживают план полного отказа от российского трубопроводного газа в пользу более дорогого сжиженного газа из США. Речь идет о 54% респондентов. Наибольшее сопротивление инициатива Еврокомиссии вызвала в Центральной и Восточной Европе.

Россия
генсеки
РЭН
нефть
форумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть священнослужителей были арестованы
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС России
Россиянам раскрыли, когда родители обязаны прийти на собрание в школу
«Крепкая команда»: ветеран ЦСКА сравнил сборные Ирана и Боливии
Зеленский утвердил создание Одесской военной администрации
Где припарковаться в Казани: карта платных и бесплатных парковок
Стало известно, как российские алмазы обходят санкции G7
«Это перебор»: политолог высказался о скандале с главой Самарской области
Юрист ответил, действительно ли за неубранную мочу собак могут оштрафовать
Генсек ОПЕК рассказал, почему мир не может отказаться от нефти и газа
Российская армия разнесла используемые ВСУ объекты инфраструктуры
Педофил под диваном: как полиция ловила насильника Шаню на Урале
За сутки российские средства ПВО сбили 142 дрона ВСУ
Россиянам рассказали, какое питание ускорит выздоровление при ОРВИ
Стало известно количество жертв после взрыва на танкере в Индонезии
Телеведущая Моррис рассказала о «невыносимых» последствиях болезни
«Стратегия примитивна»: Медведчук о причине поездки Зеленского в Вашингтон
«Захотели играть в настоящий футбол»: ветеран ЦСКА о матче Россия — Боливия
Российская армия освободила два села на Украине и в ДНР
Офтальмолог раскрыла, из-за чего возникает компьютерный зрительный синдром
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.