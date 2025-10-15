Генсек ОПЕК рассказал, почему мир не может отказаться от нефти и газа

Генсек ОПЕК рассказал, почему мир не может отказаться от нефти и газа ОПЕК: невозможно отказаться от нефти из-за растущих потребностей в энергии

Мир не может отказаться от нефти и газа, так как потребности в энергии стремительно растут, заявил в рамках Российской энергетической недели (РЭН) генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. По его словам, к 2050 году значительно увеличится мировое население.

Мировое население продолжает расти: почти 10 млрд мы достигнем к 2050 году. <…> Мировая экономика тоже вырастет в два раза к 2050 году. <…> Миру потребуется на 23% больше энергоносителей, — сказал аль-Гайс.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил в кулуарах РЭН, что в перспективе Москва может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+. Он отметил, что на данный момент РФ наращивает показатели, однако это не быстрый процесс.

Вице-премьер также рассказал, что в текущем и следующем годах в России после модернизации запустят несколько нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, это позволит производить дополнительные объемы топлива.

До этого сообщалось, что более половины опрошенных граждан Европейского союза не поддерживают план полного отказа от российского трубопроводного газа в пользу более дорогого сжиженного газа из США. Речь идет о 54% респондентов. Наибольшее сопротивление инициатива Еврокомиссии вызвала в Центральной и Восточной Европе.