Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 10:44

Новак раскрыл потенциал России в добыче нефти в рамках ОПЕК+

Новак: у России есть возможность наращивать добычу нефти в рамках ОПЕК+

Александр Новак Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В перспективе Москва может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН). Отмечается, что на данный момент РФ наращивает показатели, однако это не быстрый процесс.

Мы компенсируем часть перевыполнения [квоты], которая накопилась. Во-вторых, мы наращиваем [добычу]. Этот процесс не такой быстрый, как предполагалось. Поскольку и сокращение, и увеличение добычи — инерционные процессы, — отметил Новак.

Ранее вице-премьер рассказал, что в текущем и следующем годах в России после модернизации запустят несколько нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, это позволит производить дополнительные объемы топлива.

До этого он утверждал, что ситуация с обеспечением бензином в российских регионах находится под контролем, баланс спроса и предложения в стране обеспечен. По словам вице-премьера, для увеличения предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке введен запрет на экспорт дизеля для непроизводителей, а также продлено ограничение на экспорт бензина.

Александр Новак
ОПЕК+
нефть
добыча
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польская кухня: рецепты для души
Более 20 малолетних детей внесли в базу «Миротворца»
Жительница Германии удивилась одной детали в семейном быту русских женщин
Стало известно, почему Пугачеву могут лишить звания народной артистки РФ
Финляндия поднялась в топ антирейтинга ЕС по безработице после начала СВО
Стало известно, как «Герани» повлияют на перелом хода СВО
Удары по Украине сегодня, 15 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
В России объяснили, почему Су-35С стал «универсальным солдатом» в зоне СВО
Константинов предупредил о последствиях передачи Tomahawk Киеву
Россияне стали держать меньше наличных в кошельках
«Достал пистолет»: боец рассказал об «особой» подлости наемников ВСУ
В МВД предупредили россиян о рисках «легкого заработка» за границей
Стало известно о панике Киева из-за одного действия ВС России
Врач перечислил тревожные признаки развития рака молочной железы
На 62-м году жизни умерла актриса из Уссурийска Елена Перегуда
Момент массовой аварии в Уфе попал на видео
Онколог рассказал, что может спровоцировать рак молочной железы
Скандально уволенный в Самарской области чиновник оказался в больнице
Новак раскрыл потенциал России в добыче нефти в рамках ОПЕК+
В РФС заявили об изменении позиции Европы касательно возвращения России
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.