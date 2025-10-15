Новак раскрыл потенциал России в добыче нефти в рамках ОПЕК+ Новак: у России есть возможность наращивать добычу нефти в рамках ОПЕК+

В перспективе Москва может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН). Отмечается, что на данный момент РФ наращивает показатели, однако это не быстрый процесс.

Мы компенсируем часть перевыполнения [квоты], которая накопилась. Во-вторых, мы наращиваем [добычу]. Этот процесс не такой быстрый, как предполагалось. Поскольку и сокращение, и увеличение добычи — инерционные процессы, — отметил Новак.

Ранее вице-премьер рассказал, что в текущем и следующем годах в России после модернизации запустят несколько нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, это позволит производить дополнительные объемы топлива.

До этого он утверждал, что ситуация с обеспечением бензином в российских регионах находится под контролем, баланс спроса и предложения в стране обеспечен. По словам вице-премьера, для увеличения предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке введен запрет на экспорт дизеля для непроизводителей, а также продлено ограничение на экспорт бензина.